СМИ: американские военные в Кувейте пострадали из-за атаки Ирана

Американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили травмы в результате атаки Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. Иранская сторона не уточняла, в какой стране располагается эта база. В центральном командовании ВС США позднее заявили, что баллистическая ракета, запущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны.

Блумберг утверждает, что системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. "Около пяти человек, включая как подрядчиков, так и военных на действительной службе, получили легкие травмы", - пишет агентство.

По его данным, Ирану также удалось уничтожить один ударный дрон американской армии MQ-9 Reaper и серьезно повредить еще один, при том что стоимость каждого составляет примерно 30 миллионов долларов.