Фидан: Для Турции вопрос Ормузского пролива приоритетнее ядерной программы Ирана

Вопрос открытия Ормузского пролива является более приоритетным для Турции в разрезе американо-иранских переговоров по урегулированию конфликта, чем проблема ядерной программы Ирана.

Об этом японской деловой газете Nikkei заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, Турция вместе с Пакистаном и некоторыми другими странами сейчас выступает посредником в переговорах между США и Ираном. Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если удастся достичь соглашения по разблокированию Ормузского пролива, то уже затем планируется перейти к обсуждению ядерной программы Ирана.

Ситуация вокруг Ормузского пролива, по словам Фидана, оказывает давление как на США, так и на Иран. «Международные последствия огромны, включая сферы энергетической и продовольственной безопасности.

Ситуация дошла до такой отметки, что [переговоры по этому вопросу] должны быть приоритетнее, чем вопросы ядерной программы», — добавил он.

Источник: ТАСС