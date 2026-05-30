Выборы со взятками: В Армении под суд идут 16 фигурантов

В Армении в мае 2026 года в суд были переданы пять уголовных дел против 16 человек, обвиняемых в избирательных преступлениях.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Большинство эпизодов связано с деятельностью партии «Сильная Армения». По данным следствия, представители и сторонники партии предлагали избирателям деньги, работу, жильё, земельные участки, списание долгов и другие материальные блага в обмен на голоса. Также зафиксированы случаи нарушения запрета на благотворительность в период избирательной кампании.

Кроме того, фигуранты ряда дел обвиняются в подстрекательстве граждан к участию в митингах за материальное вознаграждение и в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательных прав путём давления и угроз.

Всего в суд направлены дела по фактам подкупа избирателей, незаконной благотворительности, воспрепятствования избирательным правам и других нарушений избирательного законодательства.

Источник: Armenpress