В Турции опровергли сообщения о дополнительных сборах за оформление ВНЖ

Дополнительная плата за подачу заявления на получение вида на жительство в Турции не взимается, заявил глава МВД республики Мустафа Чифтчи.

В турецких СМИ и социальных сетях ранее активно обсуждалась информация о якобы введении дополнительного платежа при оформлении и продлении вида на жительство для иностранцев. Публикации вызвали обеспокоенность среди проживающих в Турции иностранцев, после чего МВД республики выступило с разъяснениями, подчеркнув, что речь идет о действующих по закону сборах и плате за документы, а новые дополнительные платежи не вводились.

"В этом вопросе необходимо прежде всего уточнить один момент. За подачу заявлений на получение вида на жительство дополнительная пошлина не взимается", — заявил министр, слова которого приводит газета Türkiye.