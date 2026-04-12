В село Гонагкенд, отрезанное от райцентра из-за повреждения автодороги, доставлено продовольствие — ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в результате оползня, произошедшего в направлении села Гонагкенд Губинского района из-за интенсивных дождей, которые шли в последние дни, вышла из строя автомобильная дорога, соединяющая районный центр с несколькими селами.
В настоящее время соответствующие структуры принимают меры по строительству альтернативной дороги.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС), в этой связи 11 апреля по обращению Исполнительной власти Губинского района 3 тонны продовольствия и товаров первой необходимости были загружены в специальный автомобиль Войск гражданской обороны МЧС и отправлены в село Гонагкенд.
Груз был доставлен по назначению, несмотря на труднопроходимую местность.
Источник: АПА