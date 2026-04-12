 Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием | 1news.az | Новости
В мире

Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием

First News Media23:57 - 12 / 04 / 2026
Демократы призвали армянского лоббиста Суолвелла подать в отставку на фоне скандала с насилием

Член Палаты представителей США Эрик Суолвелл, известный своими проармянскими взглядами, столкнулся с растущими призывами уйти в отставку из Конгресса на фоне обвинений в сексуальном насилии.

Об этом сообщают американские СМИ.

В воскресенье представители Демократической партии Прамила Джаяпал, Ро Ханна и Юджин Виндман в отдельных интервью заявили, что Суолвелл должен покинуть свой пост.

По данным The San Francisco Chronicle и CNN, женщина, ранее работавшая в окружном офисе конгрессмена, обвинила его в двух эпизодах сексуальных контактов без согласия.

Кроме того, CNN сообщила, что еще три женщины выдвинули против Суолвелла обвинения в сексуальных домогательствах.

Сам конгрессмен, представляющий один из округов Калифорнии, отверг обвинения, назвав их "абсолютно ложными", и заявил о намерении оспаривать их.

"То, что он сделал, отвратительно и мерзко", - заявил Ро Ханна в эфире Fox News Sunday, призвав правоохранительные органы и комитет по этике Палаты представителей провести расследование.

В свою очередь прокуратура Манхэттена подтвердила, что начала расследование по обвинениям в сексуальном насилии.

Напомним, конгрессмен Эрик Суолвелл известен своей ярой проармянской и антиазербайджанской позицией.

Источник: Report

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
