Баста Раймс едет в Баку – ВИДЕО

В 2026 году международный музыкальный фестиваль DREAM FEST пройдет на побережье Каспийского моря в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

Сегодня организатор предстоящего мероприятия бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов озвучил на своей странице в социальной сети Instagram имена звездных участников DREAM FEST 2026 – среди озвученных имен были названы как исполнители, которые уже заявлены в программе, так и новые имена – к примеру, американский исполнитель рэпа, продюсер и актёр Баста Раймс.

В течение четырех фестивальных дней состоятся выступления следующих артистов - Ty Dolla $ign, Джона Ньюмана, Эдиса, Чеба Халеда, Розы Зергерли, Jah Khaleb, Айгюн Кязимовой, Фаика Агаева, Тунзали Агаевой, Зульфии Ханбабаевой, Jony.

В анонсе мероприятия Э.Агаларов обещает зрителям грандиозный фестиваль, подчеркивая, что в нем примет участие «исполнитель, которого ждали все – Баста Раймс».

