 Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:42 - Сегодня
Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

В 2026 году международный музыкальный фестиваль DREAM FEST пройдет на побережье Каспийского моря в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

Организаторы предстоящего мероприятия назвали имя очередных звездных участников фестиваля – ими станут известная турецкая певица Зейнеп Бастык, которая выступит на DREAM FEST 2026 24 июля, и рэпер LVBEL C5, который появится на фестивальной сцене 25 июля.

Зейнеп Бастык - одна из самых популярных поп-исполнительниц Турции. Она начала карьеру как бэк-вокалистка Мурата Далкылыча, а широкую известность получила после хитов «Şahaneyim» и «Lan», который вошёл в топ-10 чарта Billboard Global Excl. U.S. З.Бастык также известна как актриса и лицо крупных рекламных кампаний.

LVBEL C5 - турецкий рэпер (настоящее имя Сюлейман Бурак Бодур), ставший заметной фигурой современной рэп‑сцены благодаря хитам «10 Numara», «Gaz Pedal», «Hav Hav Hav» и «Tak Tak Tak», которые закрепили его популярность в чартах. Артист выпустил успешные альбомы «C5Mode» и «Baba» и активно выступает на сцене и фестивалях.

Напомним, что ранее стало известно, что в DREAM FEST 2026 примет участие популярные турецкие исполнители Эдис и Эмре Алтуг, которые выступят 24 июля.

Читайте по теме:

Звезда сериала «Yalı çapkını» Эмре Алтуг станет участником DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Назван первый хедлайнер фестиваля DREAM FEST 2026 – ВИДЕО

От возвращения на сцену Айсель Теймурзаде до концерта рэпера Tyga: Топ-моменты DREAM FEST 2025 - ФОТО - ВИДЕО

Ханде Эрчел признана самой стильной актрисой года - ФОТО

Поделиться:
118

Актуально

Общество

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной ...

Общество

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом ...

От редакции

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ...

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Lifestyle

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Премьера клипа: Ройа «Ayrılan adamlar» - ВИДЕО

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Джан Яман освобожден после задержания в рамках наркорасследования - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина смерти Риммы Шаповаловой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ханде Эрчел признана самой стильной актрисой года - ФОТО

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Последние новости

Газанфар Аббасов о задержке в Иране: «Меня отпустили после фото с Масудом Пезешкианом» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:52

Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

Рамеш Сингх Арора: В Дели были убиты целые семьи сикхов

Сегодня, 11:38

​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:35

Главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января

Сегодня, 11:27

Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Сегодня, 11:23

Сидху Дабиндерджит Сингх: Сикхи веками выступают за равенство и религиозную свободу

Сегодня, 11:13

Тихий разворот Италии на Восток: Рим и Баку формируют новые геоэкономические тренды

Сегодня, 11:05

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

Сегодня, 11:02

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Разрушаем мифы о «прописке» в квартире

Сегодня, 10:55

Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

Сегодня, 10:47

Аббас Аббасов о целях конференции по теме притеснений нацменьшинств в Индии

Сегодня, 10:45

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

В Геранбое автомобиль врезался в домашний скот

Сегодня, 10:35

Фон дер Ляйен: в ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций против Ирана

Сегодня, 10:30

Мятежный епископ подал иск против Гарегина II

Сегодня, 10:12

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Сегодня, 10:08

В Азербайджане рассмотрены вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры

Сегодня, 10:05

В доме жителя Товуза обнаружено свыше 6 кг наркотиков

Сегодня, 10:03

Россия заняла последнее место в рейтинге мира

Сегодня, 09:57
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43