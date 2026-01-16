Названы очередные звездные участники DREAM FEST 2026 - ВИДЕО

В 2026 году международный музыкальный фестиваль DREAM FEST пройдет на побережье Каспийского моря в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

Организаторы предстоящего мероприятия назвали имя очередных звездных участников фестиваля – ими станут известная турецкая певица Зейнеп Бастык, которая выступит на DREAM FEST 2026 24 июля, и рэпер LVBEL C5, который появится на фестивальной сцене 25 июля.

Зейнеп Бастык - одна из самых популярных поп-исполнительниц Турции. Она начала карьеру как бэк-вокалистка Мурата Далкылыча, а широкую известность получила после хитов «Şahaneyim» и «Lan», который вошёл в топ-10 чарта Billboard Global Excl. U.S. З.Бастык также известна как актриса и лицо крупных рекламных кампаний.

LVBEL C5 - турецкий рэпер (настоящее имя Сюлейман Бурак Бодур), ставший заметной фигурой современной рэп‑сцены благодаря хитам «10 Numara», «Gaz Pedal», «Hav Hav Hav» и «Tak Tak Tak», которые закрепили его популярность в чартах. Артист выпустил успешные альбомы «C5Mode» и «Baba» и активно выступает на сцене и фестивалях.

Напомним, что ранее стало известно, что в DREAM FEST 2026 примет участие популярные турецкие исполнители Эдис и Эмре Алтуг, которые выступят 24 июля.

