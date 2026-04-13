Трамп пригрозил уничтожить корабли Ирана за приближение к блокаде Ормузского пролива

Военно-морской флот (ВМФ) Ирана был полностью уничтожен в результате военной операции США и Израиля.

С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтоженный», — высказался глава Белого дома.

По словам Трампа, армия США уничтожила 158 судов ВМФ Ирана в ходе начавшейся 28 февраля военной операции. При этом он добавил, что американские военные не стали наносить удары по «быстрым ударным кораблям» Исламской Республики, посчитав их не представляющими угрозы.

«Если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде [Ормузского пролива], они будут немедленно уничтожены!» — подчеркнул американский лидер.