ЦБД: Заявления, распространяемые в соцсетях от имени Эрдогана, являются ложными

Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции (ЦБД) опроверг утверждения о якобы прозвучавшей со стороны Анкары угрозе оккупации в адрес Израиля.

В публикации на странице ЦБД в соцсети X отмечается, что распространяемые рядом СМИ и пользователей соцсетей заявления со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о "турецкой угрозе оккупации Израиля" являются полностью необоснованными.

"Утверждения в указанных публикациях не соответствуют действительности и преследуют цель нанести ущерб региональной стабильности", - говорится в сообщении.

В центре также подчеркнули, что Турция выступает за прекращение вооруженных столкновений во всех горячих точках, защиту гражданского населения и установление прочного мира.

"Наша страна, которая при урегулировании региональных кризисов и разногласий всегда отдает приоритет международному праву и дипломатическим каналам, занимает позицию не эскалации, а снижения напряженности", - заявили в ЦБД.

Ведомство призвало не доверять манипулятивному контенту, искажающему борьбу Турции и ее гуманитарную позицию.