В горах Азербайджана выпал снег

В Гядабейском и Дашкесанском районах выпал снег.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Гядабее начавшийся вчера вечером снегопад продолжался до самого утра. Отметим, что в центре Гядабейского района высота снежного покрова достигает примерно 10 сантиметров, а в других отдаленных селах района она еще выше. Выпадение снега не создало никаких трудностей на дорогах.

В Дашкесанском районе также выпал снег. Снег в основном прошел в таких отдаленных селах района, как Амирвар, Гарагуллар, Габагтепе и Астаф. Здесь высота снежного покрова достигает примерно 5–6 сантиметров. Никаких трудностей в связи с инфраструктурой не возникло.