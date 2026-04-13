Трампу безразлично, вернется ли Иран за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит, вернется ли Иран за стол переговоров.

"Меня не волнует, вернутся они [за стол переговоров] или нет. Если они не вернутся, меня это устроит", - сказал он журналистам после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Президент отвечал на вопрос о том, когда, по его мнению, Иран согласится возобновить переговоры с США об урегулировании вооруженного конфликта.

По словам главы Белого дома, "Иран находится в очень плохой форме" и в отчаянном положении.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за некоторых противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.

