Король Малайзии поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Король Малайзии Султан Ибрахим поздравил президента Азербайджана с Днем независимости.

«В этом году мы отмечаем 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между Малайзией и Азербайджаном. Я удовлетворен развитием наших двусторонних отношений и уверен, что этот дух сотрудничества всегда будет приносить пользу во имя благополучия наших народов. Малайзия вновь подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению и развитию наших двусторонних связей», - говорится в послании малазийского короля, текст которого опубликован на официальном сайте Президента АР.