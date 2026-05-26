Может ли человек, обремененный долгами, совершить обряд жертвоприношения? - Ответ теолога

27–28 мая в Азербайджане будет отмечаться священный Гурбан байрамы.

Гурбан байрамы, считающийся одним из самых значимых религиозных праздников в исламском мире, воспринимается как символ солидарности, взаимопомощи и духовного единства. В эти праздничные дни состоятельные люди совершают обряд жертвоприношения и раздают мясо нуждающимся, семьи собираются вместе, возносятся религиозные молитвы.

В то же время, как и каждый год, в обществе активно обсуждаются вопросы - для кого совершение обряда жертвоприношения является обязательным, может ли человек, имеющий долги, резать жертвенное животное и допустимо ли выставлять этот обряд напоказ.

Отвечая на вопросы 1news.az по этой теме, теолог Яшар Гурбанов отметил, что совершение обряда жертвоприношения - это поклонение, возложенное на людей с достаточным материальным достатком.

По словам теолога, приносить в жертву животное могут те, кто способен нормально обеспечивать себя, имеет стабильный достаток, крышу над головой и средство передвижения, то есть, ни в ком не нуждается:

«Жертвоприношение предписано тем, у кого есть финансовая возможность и для кого это поклонение не станет тяжелым бременем. У каждого могут быть определенные долги или кредиты. Если человек выплачивает свой долг постепенно и его никто не торопит, он может совершить обряд. Однако если имеющиеся на руках средства он обязан немедленно направить на погашение долга, то в таком случае в первую очередь правильнее будет вернуть долг».

Яшар Гурбанов подчеркнул, что обряд жертвоприношения должен совершаться исключительно ради довольства Аллаха, и делать это напоказ ради мнения окружающих в корне неверно:

«Жертвоприношение - это поклонение, совершаемое ради Аллаха. В Священном Коране сказано, что ни мясо, ни кровь жертвенных животных не доходят до Аллаха - до Него доходит лишь ваша богобоязненность (таква). Богобоязненность же заключается в исполнении велений Аллаха исключительно ради Его довольства».

Теолог отметил, что совершение любого поклонения напоказ может стать причиной того, что оно не будет принято:

«Если человек совершает благое деяние ради демонстрации, обретения славы или самопиара, то такое деяние не принимается Всевышним. И это касается не только праздника Гурбан. Намаз, хадж и другие виды поклонения также должны совершаться строго ради довольства Аллаха. Например, если человек отправляется в хадж только ради того, чтобы получить статус «хаджи», такое намерение является ложным».

Он также добавил, что публикация фотографий или видео с обряда жертвоприношения в социальных сетях зависит исключительно от намерения человека:

«Если цель заключается в том, чтобы побудить и вдохновить других людей на совершение этого обряда, то в такой публикации нет ничего предосудительного. Но если намерение - похвастаться, то это считается неправильным. Главное условие принятия любых деяний - это их искреннее совершение ради Аллаха».

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

