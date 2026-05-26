США столкнулись с дефицитом вольфрама для восстановления ракетного арсенала

США «отчаянно ищут» вольфрам для восстановления ракетного арсенала.

Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, запасы современного вооружения и боеприпасов были истощены на фоне конфликта против Иран.

Вольфрам используется при производстве истребителей, бункерных бомб, бронебойных снарядов и ракетных систем, включая Tomahawk и Patriot. Отмечается, что с 2015 года в США отсутствуют действующие коммерческие рудники по добыче этого металла.

Администрация президента Соединенных Штатов пытается снизить зависимость от поставок из Китай, который остаётся мировым лидером по переработке вольфрама.