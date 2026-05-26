«Бакинский рабочий»: «Средняя держава с большим будущим»

Газета «Бакинский рабочий» подготовила аналитическую статью под названием «Средняя держава с большим будущим», посвященную масштабной трансформации внешнеполитического статуса Азербайджана и его переходу в высшую лигу мировой политики.

В фокусе внимания авторов - концептуальное заявление президента Ильхама Алиева о признании Азербайджана как «средней державы», прозвучавшее в ходе вчерашнего совещания по аграрной политике. Предлагаем вниманию наших читателей данный материал:

«Мировые энергетические маршруты, масштабная торговля, дипломатическая активность и восстановление территориальной целостности превратили Страну огней в одного из наиболее заметных игроков Евразии. Заявление Президента Ильхама Алиева в ходе совещания, посвященного вопросам сельского хозяйства, стало отражением новой политической эпохи страны.

В мировой политической лексике в последние годы все чаще звучит такое понятие, как «средняя держава» (middle power), а в экспертных кругах, на страницах влиятельных западных изданий, в аналитических докладах международных центров и в выступлениях политиков различного уровня все отчетливее просматривается еще одна тенденция.

Азербайджан уже не воспринимается исключительно как государство Южного Кавказа, обладающее выгодным географическим положением и энергетическими ресурсами. Страна стремительно вышла на качественно иной уровень международного восприятия, превратившись в самостоятельный центр силы, к позиции которого прислушиваются, интересы которого учитывают и партнерства с которым добиваются крупнейшие мировые игроки. Именно поэтому термин «средняя держава» сегодня все чаще применяется как местными, так и зарубежными политиками, дипломатами и экспертами применительно к Азербайджану, который уверенно закрепляет за собой статус одного из наиболее влиятельных государств огромного пространства между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Особое внимание к этой теме привлекло заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшее вчера в ходе совещания, посвященного вопросам сельского хозяйства. Глава государства, говоря о международных позициях страны, подчеркнул: «У нас очень обширные международные связи. Число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, с каждым годом растет. Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире. Азербайджан уже известен в мире как средняя держава, и компании из многих стран хотят сотрудничать с нами в различных областях».

Эти слова стали не просто дипломатической оценкой текущего положения дел, по сути, речь идет о признании нового международного статуса Азербайджана, который был сформирован в результате долгого и сложного пути, сопровождавшегося масштабными политическими преобразованиями, экономическим ростом, военным укреплением и последовательной внешнеполитической стратегией. 

Сам термин «средняя держава» используется в международных отношениях применительно к государствам, которые не являются глобальными сверхдержавами вроде США или Китая, однако обладают значительным политическим, экономическим, дипломатическим или военным влиянием как минимум на региональном уровне, а в отдельных случаях и далеко за его пределами. Это государства, способные самостоятельно формировать внешнеполитическую повестку, участвовать в урегулировании конфликтов, выступать центрами притяжения международных инвестиций и влиять на стратегические процессы.

К числу таких стран чаще всего относят Турцию, Казахстан, Южную Корею, Австралию, Канаду, Индонезию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бразилию, ЮАР. Все эти государства объединяет сразу несколько факторов. Они обладают серьезным региональным влиянием, проводят самостоятельную и многовекторную внешнюю политику, являются важными экономическими и логистическими центрами, активно участвуют в международной дипломатии и располагают достаточным военным потенциалом для защиты собственных интересов.

И Именно по этим критериям в современной международной политике все чаще рассматривается и Азербайджан. Более того, целый ряд параметров, по которым обычно определяется статус средней державы, Баку в последние годы не только последовательно демонстрирует, но и стремится вывести на качественно более высокий уровень.

Речь идет не о разовых достижениях, а о формировании устойчивой модели поведения на международной арене - с акцентом на самостоятельность внешнеполитических решений, прагматизм в выстраивании региональных связей и активное участие в многосторонних форматах. Такой подход постепенно укрепляет позиции страны как значимого и предсказуемого актора в сложной системе региональных и глобальных взаимодействий.

Одним из важнейших факторов стало восстановление территориальной целостности страны в результате второй Карабахской войны. Победа Азербайджана над Арменией изменила не только региональный баланс сил, но и международное восприятие государства. Мир увидел страну, которая смогла самостоятельно, опираясь на сильную армию, современную военную стратегию, технологическое превосходство и политическую волю, добиться выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, десятилетиями остававшихся на бумаге. После 2020 года Азербайджан начали воспринимать уже не как объект региональной политики, а как государство, способное самостоятельно формировать новые геополитические реалии.

Не менее важным фактором стала энергетическая дипломатия Баку. Азербайджан сумел превратиться в одного из основных гарантов энергетической безопасности огромного пространства от Каспийского моря до Европы. Южный газовый коридор, поставки газа в европейские страны, расширение сотрудничества с государствами ЕС, реализация масштабных инфраструктурных проектов сделали Азербайджан стратегическим партнером для многих стран. На фоне глобальных энергетических кризисов значение Баку только усилилось, поскольку именно Азербайджан оказался государством, способным сочетать надежность, прагматизм и политическую устойчивость.

Особую роль играет и транспортно-логистическое положение страны. Азербайджан сегодня фактически является крупнейшим транспортным узлом региона, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. Через территорию страны проходят важнейшие международные маршруты, а развитие Среднего коридора превращает Баку в один из ключевых центров евразийской торговли. В условиях стремительно меняющейся мировой экономики именно транспортные возможности становятся одним из главных инструментов влияния, и Азербайджан сумел воспользоваться этим историческим шансом максимально эффективно.

О международном весе страны говорит и проведение крупнейших глобальных мероприятий. В последние годы Баку превратился в площадку, где обсуждаются мировые вопросы экономики, энергетики, урбанистики, экологии и безопасности. Проведение Климатической конференции COP29 стало ярким подтверждением высокого доверия международного сообщества к Азербайджану. Не менее показательным является и проведение Всемирного форума городов WUF13, который собрал представителей почти двух сотен государств, международных организаций и глобальных экспертных структур. Сам факт того, что Баку является местом проведения форумов подобного масштаба, свидетельствует о признании страны как важного международного центра диалога.

Отдельного внимания заслуживает многовекторная внешняя политика Азербайджана. В современном мире, где усиливается противостояние между крупнейшими центрами силы, далеко не каждое государство способно сохранять баланс и одновременно выстраивать продуктивные отношения с различными геополитическими игроками. Азербайджан успешно взаимодействует с Россией, Турцией, Европейским союзом, США и Китаем, не превращаясь при этом в зависимого участника чужих политических проектов. Именно способность проводить независимую политику считается одним из главных признаков средней державы.

Еще одним убедительным показателем стала масштабная внешняя торговля. Сегодня Азербайджан осуществляет торговые операции более чем со 180 странами мира, что само по себе является свидетельством огромной интеграции в мировую экономику. Страна выступает не только поставщиком энергоресурсов, но и важным транзитным, инвестиционным и промышленным партнером для большого числа государств.

Безусловно, термин «средняя держава» не имеет строгого юридического определения. Это прежде всего политологическая категория, а различные школы международных отношений нередко по-разному определяют круг государств, относящихся к этой группе. Однако в случае Азербайджана важно другое. Само появление подобных оценок свидетельствует о том, насколько серьезно изменилась роль страны в мировой политике.

Путь к этому статусу не был быстрым и простым. Его фундамент закладывался общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, который в тяжелейший для страны период сумел сохранить государственность, обеспечить политическую стабильность и сформировать основы независимой внешней политики. Именно тогда были определены стратегические направления развития Азербайджана, начато строительство современной государственности и заложена база будущего экономического роста.

Новый этап связан с деятельностью Президента Ильхама Алиева, при котором страна прошла через масштабную модернизацию, усилила экономику, создала мощную армию, реализовала крупнейшие международные проекты и добилась восстановления территориальной целостности. Именно в этот период Азербайджан начал превращаться в государство, способное влиять не только на региональные, но и на более широкие международные процессы.

Сегодня Баку уже не просто столица государства Южного Кавказа, это дипломатическая площадка, транспортный центр, энергетический партнер и важный участник глобального политического диалога. Сильная экономика, освобождение оккупированных территорий, превращение страны в пространство международных переговоров, стремительный рост внешней торговли и последовательное укрепление политического влияния еще раз подтверждают очевидное: Азербайджан не только вправе называть себя средней державой, но и уверенно продолжает движение вперед, укрепляя свои позиции экономически, военно и политически, расширяя международное влияние и превращаясь в один из наиболее значимых центров силы огромного евразийского пространства.»

