Международный аэропорт Гейдар Алиев принял свыше 100 тысяч гостей в дни WUF13

В период проведения в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) Международный аэропорт Гейдар Алиев успешно обеспечил бесперебойное и скоординированное операционное управление в условиях высокого пассажиропотока.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В период с 15 по 24 мая воздушная гавань обслужила в общей сложности 194 793 пассажира. Из них более 100 тысяч человек составили прибывшие пассажиры, а 94 тысячи - вылетающие.

С учетом прибывающих в Баку в рамках WUF13 международных делегаций, официальных лиц и участников форума Международный аэропорт Гейдар Алиев перешел на усиленный режим работы в сфере операционной координации, пассажирских услуг и транспортного сообщения.

В целях обеспечения комфортного, безопасного и беспрепятственного передвижения пассажиров были организованы специальные транспортные маршруты, задействованы дополнительные механизмы и внедрены оперативные сервисные решения. В то же время были приняты превентивные меры по эффективному управлению пассажиропотоком внутри терминала и повышению оперативности обслуживания.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает свою деятельность, направленную на обеспечение высокой операционной устойчивости в периоды проведения международных мероприятий, поддержание удовлетворенности пассажиров и предоставление безопасного опыта путешествий в соответствии с международными стандартами обслуживания.