Глава МИД Армении смачно ответил назойливым журналистам на вопрос о «пленных»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отмахнулся от вопроса о главарях армянских сепаратистов, отбывающих наказание в Азербайджане за совершение многочисленных военных и других преступлений.

«Достали уже», - заявил он журналистам, которые спросили его, будет ли обсуждаться вопрос этих так называемых «армянских пленных» на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, который прибывает в Ереван во вторник.

Источник: Новости-Армения