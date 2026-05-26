Шойгу: попытки Армении найти защиту у источника угрозы вызывают сожаление

Желание Еревана найти покровительство у источника угрозы вызывает сожаление.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Проблем много, и решать их гораздо эффективнее сообща. Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы», — сказал он.

«Это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и народа», — добавил Шойгу.

Источник: ТАСС