С 2027 года в выпускных экзаменах по иностранному языку вводится новшество

25 мая в Государственном экзаменационном центре состоялась очередная презентация усовершенствованной модели экзамена по иностранным языкам для уровня полного среднего образования, в которой приняли участие заранее зарегистрированные специалисты по иностранным языкам.

Начальник отдела государственного языка и иностранных языков ГЭЦ Кенуль Гаджиева заявила, что основная цель обновлённой модели экзамена заключается в более реалистичной и коммуникативно ориентированной оценке языковых навыков учащихся, сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

Сотрудник отдела государственного языка и иностранных языков Назрин Керимова представила показатели относительных баллов по иностранным языкам на выпускных экзаменах за период 2021–2026 годов для уровней общего среднего и полного среднего образования, а также процент отказов от выполнения заданий открытого типа. Кроме того, были представлены статистические данные относительных баллов, сформированные на основе результатов выполнения открытых и закрытых тестовых заданий на уровне общего среднего образования.

Н.Керимова подчеркнула важность заданий открытого типа с точки зрения выявления реальных языковых навыков учащихся. В этой связи было отмечено особое значение включения письменного задания в модель экзамена для уровня полного среднего образования. Также была представлена общая информация о проведённом пилотном экзамене по усовершенствованной модели и его результатах.

Затем К.Гаджиева довела до сведения участников мероприятия, что согласно новой модели, начиная с 2027 года, от учащихся будет требоваться написание небольшого текста - параграфа объёмом не менее 100 слов. Она рассказала о сути задания письменного блока, представленного на пилотном экзамене, правилах его выполнения, основных особенностях и структурных элементах, а также представила участникам примеры удачных и неудачных параграфов и характерные признаки, определяющие их качество. Было также отмечено, что в учебниках достаточное внимание уделяется заданиям, связанным с параграфами и их видами.

Было отмечено, что данный подход позволит более объективно оценивать навыки учащихся в письменной речи, их способность последовательно и логично выражать свои мысли, а также уровень владения языковыми средствами. При этом подчёркнуто, что такие изменения требуют уделять больше внимания развитию письменных навыков в учебном процессе.

Другой сотрудник отдела государственного языка и иностранных языков, Гюлая Джавадова, представила общие рекомендации по четырём типам вопросов на основе текстов для чтения, а также ознакомила участников с критериями оценивания письменных работ и примерами ответов, взятых из пилотного проекта.