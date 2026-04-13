Франция и Британия проведут конференцию по судоходству в Ормузском проливе

Франция и Великобритания организуют международную конференцию, чтобы обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе, не участвуя в войне США и Израиля против Ирана, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В ближайшие дни мы совместно с Соединенным Королевством проведем конференцию с участием стран, готовых вместе с нами внести вклад в многонациональную мирную миссию. Ее цель — восстановить свободу судоходства в проливе. Эта миссия носит исключительно оборонительный характер, не связана с воюющими сторонами и будет развернута, как только позволит ситуация», — написал Макрон на своей странице в социальной сети X.

Президент Франции подчеркнул необходимость скорейшего достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта дипломатическим путем. По его мнению, для этого нужно найти решение таких вопросов, как ракетная и ядерная программы Ирана, а также его «дестабилизирующая деятельность» в регионе.

Кроме того, Макрон отметил важность не только восстановления навигации в Ормузском проливе, но и «возвращения Ливана на путь мира при полном уважении его суверенитета». Франция, по его словам, готова внести свой вклад в этот процесс.

