«Я не хочу потерять и ее»: мама Кёнюль Велибейли о состоянии внучки, пострадавшей при пожаре в Ясамале

Ляман Гуламова, дочь руководителя Бакинского дома национальной одежды Кёнюль Велибейли, погибшей при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе, спустя пять месяцев после трагедии всё еще борется с тяжелыми последствиями для здоровья.

Как сообщает 1news.az, об этом в своем видеообращении рассказала мать Кёнюль Велибейли, обратившись к государству за помощью.

В беседе с 1news.az бабушка девушки, Майгуба ханум, подробно описала этапы пятимесячного лечения внучки и причины, по которым семье пришлось отправиться в Турцию.

«Слава Богу, дым не повредил мозг, но легкие были в ужасном состоянии. После перевода в "Yeni Klinika" она пролежала там четыре месяца. Всё это время она не могла принимать пищу через рот. Как выразились врачи, у неё была перфорация трахеи. Посоветовали установить стент. Установили, но началась кровавая рвота. Его сняли, подождали, затем поставили второй. Он простоял месяц-два, но заживления не произошло. Пригласили хирурга из частной клиники, сделали операцию. Через четыре недели проверили — рана не затянулась. Ситуация стала критической. Сама Ляман уже измучена больницами и бесконечными лекарствами. Она не может стоять на ногах, не может есть и даже пить воду.

Врачи решили отпустить её домой на четыре дня, но дома ей стало совсем плохо. Пришлось снова везти в больницу. Мы видели, что состояние только ухудшается. В "Yeni Klinika" сделали всё возможное, но для её операции требовался медицинский медицинский робот, которого там не было. Стоит отметить, что в Азербайджане все операции были бесплатными, даже приглашенному хирургу из частной клиники платить не пришлось. Мы оплатили только стоимость самого стента — 4 тысячи манатов.

В итоге мы отвезли Ляман в турецкую клинику "Acıbadem". Там провели одну операцию с использованием робота. Выяснилось, что рана не зажила, а лишь покрылась коркой. Сделали вторую операцию, снова установили стент. Однако при последующем осмотре обнаружились проблемы. Сейчас созван консилиум хирургов, чтобы выяснить причины отсутствия регенерации. Ляман находится в "Acıbadem" уже около месяца. Только один день пребывания в стационаре обходится в 600 долларов. За первые три дня и операцию мы в общей сложности заплатили 10 тысяч долларов, позже внесли еще 5 тысяч манатов. Дальнейшие счета копятся, и у нас больше нет возможности их оплачивать. Мы очень хотим, чтобы она выздоровела и вернулась домой, но выписать её в таком состоянии невозможно».

Майгуба ханум обратилась к государству с просьбой оказать поддержку в лечении внучки:

«Четыре месяца мы скрывали от неё смерть матери. Рассказали только потом, решив, что если ей станет плохо от известия, рядом хотя бы будут врачи. Вот уже пять месяцев в нашем доме не слышно смеха. По нам нанесен такой удар, что сердце болит до сих пор, я не могу прийти в себя. Потеря Кёнюль стала для меня огромным горем. Я не хочу потерять еще и Ляман. Она в частной клинике, расходы колоссальные. Мы сделали всё, что могли, но наши ресурсы исчерпаны. Мы просим помощи у государства».

Напомним, что 21 ноября 2025 года в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе Баку погибли три человека, еще 20 получили отравление дымом.

