Azərbaycanca
Политика

«Я не хочу потерять и ее»: мама Кёнюль Велибейли о состоянии внучки, пострадавшей при пожаре в Ясамале

Фаига Мамедова13:30 - Сегодня
Ляман Гуламова, дочь руководителя Бакинского дома национальной одежды Кёнюль Велибейли, погибшей при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе, спустя пять месяцев после трагедии всё еще борется с тяжелыми последствиями для здоровья.

Как сообщает 1news.az, об этом в своем видеообращении рассказала мать Кёнюль Велибейли, обратившись к государству за помощью.

В беседе с 1news.az бабушка девушки, Майгуба ханум, подробно описала этапы пятимесячного лечения внучки и причины, по которым семье пришлось отправиться в Турцию.

«Слава Богу, дым не повредил мозг, но легкие были в ужасном состоянии. После перевода в "Yeni Klinika" она пролежала там четыре месяца. Всё это время она не могла принимать пищу через рот. Как выразились врачи, у неё была перфорация трахеи. Посоветовали установить стент. Установили, но началась кровавая рвота. Его сняли, подождали, затем поставили второй. Он простоял месяц-два, но заживления не произошло. Пригласили хирурга из частной клиники, сделали операцию. Через четыре недели проверили — рана не затянулась. Ситуация стала критической. Сама Ляман уже измучена больницами и бесконечными лекарствами. Она не может стоять на ногах, не может есть и даже пить воду.

Врачи решили отпустить её домой на четыре дня, но дома ей стало совсем плохо. Пришлось снова везти в больницу. Мы видели, что состояние только ухудшается. В "Yeni Klinika" сделали всё возможное, но для её операции требовался медицинский медицинский робот, которого там не было. Стоит отметить, что в Азербайджане все операции были бесплатными, даже приглашенному хирургу из частной клиники платить не пришлось. Мы оплатили только стоимость самого стента — 4 тысячи манатов.

В итоге мы отвезли Ляман в турецкую клинику "Acıbadem". Там провели одну операцию с использованием робота. Выяснилось, что рана не зажила, а лишь покрылась коркой. Сделали вторую операцию, снова установили стент. Однако при последующем осмотре обнаружились проблемы. Сейчас созван консилиум хирургов, чтобы выяснить причины отсутствия регенерации. Ляман находится в "Acıbadem" уже около месяца. Только один день пребывания в стационаре обходится в 600 долларов. За первые три дня и операцию мы в общей сложности заплатили 10 тысяч долларов, позже внесли еще 5 тысяч манатов. Дальнейшие счета копятся, и у нас больше нет возможности их оплачивать. Мы очень хотим, чтобы она выздоровела и вернулась домой, но выписать её в таком состоянии невозможно».

Майгуба ханум обратилась к государству с просьбой оказать поддержку в лечении внучки:

«Четыре месяца мы скрывали от неё смерть матери. Рассказали только потом, решив, что если ей станет плохо от известия, рядом хотя бы будут врачи. Вот уже пять месяцев в нашем доме не слышно смеха. По нам нанесен такой удар, что сердце болит до сих пор, я не могу прийти в себя. Потеря Кёнюль стала для меня огромным горем. Я не хочу потерять еще и Ляман. Она в частной клинике, расходы колоссальные. Мы сделали всё, что могли, но наши ресурсы исчерпаны. Мы просим помощи у государства».

Напомним, что 21 ноября 2025 года в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Мирали Сейидова в Ясамальском районе Баку погибли три человека, еще 20 получили отравление дымом.

Актуально

Мнение

От Украины до Ближнего Востока - мир в тупике войн. Азербайджан показал выход

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Литвы - ФОТО

Общество

Заказы из-за рубежа будут доставляться в Азербайджан быстрее – ПОДРОБНОСТИ

Политика

Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP

«Я не хочу потерять и ее»: мама Кёнюль Велибейли о состоянии внучки, пострадавшей при пожаре в Ясамале

В Нахчыване будут внесены изменения в состав ЦИК

В Нахчыване может быть отменен закон об Омбудсмене

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Euronews: Партнерство Азербайджана и ЕС укрепляется на фоне событий в регионе

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу поблагодарил Азербайджан

С начала вооруженного конфликта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 297 человек

МИД АР: Принадлежность Карабахского региона Азербайджану не основана на решении какого-либо государства

Последние новости

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

Сегодня, 14:17

В Тегеране отвергли требования остановить обогащение урана

Сегодня, 14:13

Армения не будет обсуждать за спиной России вопросы по ж/д, заявил Пашинян

Сегодня, 14:07

От Украины до Ближнего Востока - мир в тупике войн. Азербайджан показал выход

Сегодня, 13:57

В Иране назвали число погибших во время конфликта с США и Израилем

Сегодня, 13:55

19-летний юноша с аутизмом спас 23 человека во время наводнения в Дагестане - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP

Сегодня, 13:42

Вынесен приговор врачу «Yeni Klinika», обвиняемой в смерти пациентки

Сегодня, 13:37

«Я не хочу потерять и ее»: мама Кёнюль Велибейли о состоянии внучки, пострадавшей при пожаре в Ясамале

Сегодня, 13:30

Уверен в переизбрании: Пашинян планирует снова встретиться с Путиным во второй половине июня

Сегодня, 13:20

В Азербайджане прием в первый класс будет осуществляться через «mygov»

Сегодня, 13:13

С этой песней Азербайджан мог быть представлен на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Турции - ФОТО

Сегодня, 12:55

TƏBİB о состоянии детей, отравившихся газом в Сумгайыте

Сегодня, 12:47

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Литвы - ФОТО

Сегодня, 12:35

В Лянкяране дерево упало на автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 12:33

В сети магазинов «İrşad» вновь стартует акция «Şad Günlər» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Заказы из-за рубежа будут доставляться в Азербайджан быстрее – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 12:20

«Не подведи нас» vs «Я рядом»: что переживают школьники в Азербайджане перед экзаменами

Сегодня, 12:15

В Турции задержан глава отделения CHP по Анкаре

Сегодня, 12:05
Все новости
