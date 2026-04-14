 Суд отклонил иск Трампа к The Wall Street Journal | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Суд отклонил иск Трампа к The Wall Street Journal

First News Media11:30 - Сегодня
Федеральный судья окружного суда из Флориды Даррин Гейлс отклонил иск Дональда Трампа о клевете на 10 миллиардов долларов, поданный к газете The Wall Street Journal и ее издателю, медиамагнату Руперту Мердоку.

Иск был подан из-за статьи, в которой рассказывалось об открытке, отправленной Трампом финансисту Джеффри Эпштейну. Судья постановил, что Трамп не смог обосновать клеветнический характер публикации.

По мнению суда, для доказательства клеветы Трамп должен был показать «фактический злой умысел» — то есть что журналисты сознательно опубликовали ложную информацию или действовали «с грубым пренебрежением к истине», однако это не было доказано.

Судья разрешил Трампу подать уточненный иск и отвел время на это до 27 апреля. Представитель юридической команды Трампа заявил, что президент «повторно подаст этот мощный иск». Сам Трамп также написал, что «сильное дело» против The Wall Street Journal и других ответчиков должно быть подано повторно и пообещал, что подаст его до 27 апреля.

Иск к газете The Wall Street Journal Трамп подал летом 2025 года — после того, как она опубликовала статью, в которой говорилось, что в 2003 году Трамп поздравил Джеффри Эпштейна с днем рождения открыткой с «непристойным» рисунком обнаженной женщины и своей подписью. Трамп отрицал свою причастность к письму и рисунку. Он назвал статью «фейковой», WSJ — «бесполезной» и «опозоренной» газетой, а предстоящий суд — «историческим».

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Источник: Медуза

Поделиться:
227

Новости для вас

Все новости
1news TV

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50
24 / 02 / 2026, 15:22
10 / 02 / 2026, 16:07