Машина превратилась в груду металла: детали тяжелого ДТП в Агсу

В Агсуинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на территории села Дильман. Водитель легкового автомобиля марки BYD потерял управление во время движения.

В результате машина съехала с дороги, врезалась в защитное бетонное ограждение, после чего несколько раз перевернулась и упала в русло реки Агсучай, примерно в 100 метрах от трассы. В момент аварии в салоне автомобиля находились четыре человека.

В результате ДТП 27-летний Камран Джафаров и 22-летний Саид Асиф оглу Гасым погибли на месте. Еще два пассажира - 21-летний Исмаил Этибар оглу Бахышов и 20-летний Шахвелет Асеф оглу Шафагатов - получили тяжелые травмы и были госпитализированы в Шамахинскую центральную районную больницу.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.