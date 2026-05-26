Одна партия выбыла из предвыборной гонки в Армении

Армянская партия "Альянс" взяла самоотвод и не будет участвовать в парламентских выборах 7 июня.

Центризбирком в ближайшие дни проведет заседание для обсуждения заявления о самоотводе.

Ранее Центризбирком отказался регистрировать кандидатуру лидера партии Тиграна Уриханяна из-за проблем с цензом оседлости.

По закону депутатом может быть избран гражданин Армении, на протяжении последних 4 лет постоянно проживавший в стране.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 16 партий и 2 блока. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Я против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".

