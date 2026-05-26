КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Желтого моря
Северная Корея осуществила запуск неустановленного снаряда в сторону Желтого моря.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.
По данным южнокорейских военных, в настоящее время в Сеуле проводится анализ параметров полёта и других данных, связанных с запуском. Дополнительные подробности пока не раскрываются.
Ранее, в апреле, вооружённые силы Южной Кореи сообщили о запуске нескольких баллистических ракет малой дальности из района города Синпхо в сторону Японского моря.
После этого Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными испытаниями. В Токио заявили, что подобные действия представляют угрозу безопасности Японии, региона и международного сообщества.
В свою очередь Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США заявило, что запуск северокорейских баллистических ракет не представлял непосредственной угрозы для Соединённых Штатов и их союзников.