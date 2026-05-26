США и Иран достигли соглашения по замороженным активам

США и Иран достигли договорённости по вопросу замороженных активов Тегерана.

Об этом 25 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источника, в столицу Дохи прибыла высокопоставленная иранская делегация, в состав которой вошли главный переговорщик Мохаммед Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати.

В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с ситуацией вокруг Ормузского пролива и иранской ядерной программы, включая высокообогащённый уран. Отдельное внимание было уделено замороженным иранским активам за рубежом.

Источник издания отмечает, что посредничество Катара позволило сторонам достичь взаимопонимания по данному вопросу.