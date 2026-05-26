Лаша Абашидзе: Возобновление маршрута Баку–Тбилиси–Баку важно для Грузии 

Восстановление пассажирского железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Баку имеет исключительно важное значение для Грузии.

Об этом заявил генеральный директор «Грузинской железной дороги» Лаша Абашидзе журналистам на Тбилисском железнодорожном вокзале, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.

Л.Абашидзе отметил, что рейс Баку–Тбилиси не выполнялся уже шесть лет, а с сегодняшнего дня поезд вновь начал курсировать по этому маршруту: «Для нас это очень радостное событие. В целом данный рейс имеет большое значение для Грузии, поскольку восстанавливаются транспортные связи, а поездки будут осуществляться ежедневно».

По словам Л.Абашидзе, спрос на маршрут достаточно высокий, и за несколько дней было продано большое количество билетов. Генеральный директор «Грузинской железной дороги» также подчеркнул, что грузинская сторона совместно с азербайджанскими коллегами активно работала над восстановлением рейса.

«С 26 мая рейсы по направлениям Баку-Тбилиси и Тбилиси-Баку будут выполняться ежедневно», - отметил Лаша Абашидзе.

