ЦАХАЛ: 10 израильских солдат получили ранения в бою на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ранении 10 своих военнослужащих в ходе боестолкновения на юге Ливана.
«В ближнем бою на юге Ливана трое израильских солдат получили тяжелые ранения, еще один солдат получил ранения средней степени тяжести. В ходе инцидента еще шесть солдат получили легкие ранения», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
«Пострадавших солдат эвакуировали для оказания медицинской помощи в госпиталь», — добавили в пресс-службе.
Источник: ТАСС
