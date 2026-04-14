ЦАХАЛ: 10 израильских солдат получили ранения в бою на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ранении 10 своих военнослужащих в ходе боестолкновения на юге Ливана.

«В ближнем бою на юге Ливана трое израильских солдат получили тяжелые ранения, еще один солдат получил ранения средней степени тяжести. В ходе инцидента еще шесть солдат получили легкие ранения», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«Пострадавших солдат эвакуировали для оказания медицинской помощи в госпиталь», — добавили в пресс-службе.

Источник: ТАСС