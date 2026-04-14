В Турции экс-лидер оппозиционной партии приговорен к заключению за оскорбление президента

Бывший глава турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу приговорен к многомесячному лишению свободы за высказывания в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Суд признал Кылычдароглу виновным по делу о «оскорблении президента» и назначил ему наказание в виде 11 месяцев и 20 дней лишения свободы.

Адвокат Кылычдароглу Джелаль Челик заявил, что они не согласны с решением и намерены обжаловать его в апелляционном порядке.

Кылычдароглу ранее в рамках дела, по которому проходил в качестве обвиняемого в «публичном оскорблении государственного служащего из-за его должности», давал показания в Анкаре. В своих показаниях он заявил, что не сожалеет о сказанных словах.

