Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

Власти Италии приостановили автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем», — сказала она по прибытии на международную винную ярмарку Vinitaly в Вероне.

Мелони также отметила, что «международная ситуация требует продолжать работу над продвижением переговоров о мире, прилагать все возможные усилия для стабилизации ситуации и открытия Ормузского пролива», что имеет для Италии основополагающее значение. «Не только с точки зрения поставок топлива, но и удобрений», — пояснила премьер Италии.

