Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Берлин и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Уточняется, что подписание состоялось во время рабочего визита Владимира Зеленского в Берлин, который прошел в рамках обширных консультаций между правительствами Германии и Украины.

При этом Мерц ранее заявлял, что Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась собственная альтернатива. Однако, как отметил канцлер Германии, Украина столкнулась с проблемами финансирования, поэтому дополнительное оружие в настоящий момент «не решает проблему».

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, включая перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Также речь шла об усилении систем ПВО и дополнительном финансировании производства дальнобойных дронов.

Источник: Газета.ру