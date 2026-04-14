Армения ограничивает зарубежный медиаконтент

В Армении будет запрещено распространение зарубежных аудиовизуальных программ, вмешивающихся во внутриполитическую жизнь страны.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «Об аудиовизуальных СМИ», представленный на обсуждение в Национальном Собрании Армении, предусматривает запрет на распространение аудиовизуальных программ, содержащих информацию, направленную на насильственное свержение конституционного порядка, пропаганду войны, а также вмешательство во внутриполитическую жизнь Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, законопроект во втором чтении на очередной сессии Национального Собрания РА представил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян.

«Проект был пересмотрен в результате сотрудничества с партнерами из Министерства юстиции и Комиссии по телевидению и радиовещанию. В частности, было решено, что проект уполномочит регулирующий государственный орган устанавливать соответствующие стандарты, например, в случаях распространения информации, содержащей призывы к войне, а также контента, вмешивающегося во внутриполитическую жизнь Республики Армения», — пояснил Айрапетян.

По его словам, внесенные поправки и дополнения уточнят случаи запрета аудиовизуальных программ. В частности, будет запрещено распространение контента в зарубежных аудиовизуальных программах, вмешивающегося во внутриполитическую жизнь Армении, четко определены основания для приостановления и аннулирования лицензий операторов связи, а также предусмотрен штраф за нарушение закона со стороны операторов связи.