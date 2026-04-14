Макрон призвал лидеров Ирана и США разблокировать Ормузский пролив

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с президентами США и Ирана, в ходе которых призвал отказаться от препятствования движению судов через Ормузский пролив.

"Не менее важно, чтобы Ормузский пролив был в кратчайшие сроки вновь открыт без предварительных условий и без каких-либо контролей и пошлин", - написал он в X.

Макрон добавил, что 17 апреля Франция и Великобритания проведут видеоконференцию с участием других стран для обсуждения потенциальной "чисто оборонительной миссии" по сопровождению судов через Ормузский пролив, которая, однако, станет возможна только тогда, "когда позволит ситуация с безопасностью".

Глава государства также призвал президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана возобновить переговоры, прерванные в Исламабаде, "развеять недоразумения и избежать новых этапов эскалации". Он также выступил с призывом к строгому соблюдению согласованного между двумя странами перемирия и распространению этого перемирия и на Ливан, где Израиль проводит военную операцию против движения "Хезболлах".

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы продвижения диалога между Тегераном и Вашингтоном неясны. Белый дом объявил о намерении ввести морскую блокаду Ирана с 13 апреля.

Источник: ТАСС

