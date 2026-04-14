В Азербайджане ожидаются новшества в сфере страхования недвижимости

В Азербайджане будет применен новый подход к страхованию недвижимости

Как сообщает 1news.az, об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов.

По его словам, основная цель нового подхода — более точная оценка крупных рисков и обеспечение более адекватных страховых выплат гражданам в случае возможных происшествий.

Согласно концепции, страховая сумма будет формироваться в зависимости от квадратного метра жилой площади, что позволит приблизить страховое покрытие к реальной рыночной стоимости недвижимости.

В. Гурбанов добавил, что в рамках новой системы станет возможным рассчитывать страховую сумму с учетом местоположения и площади недвижимости через интегрированные электронные платформы, связанные с государственными органами.

Г.Агаев