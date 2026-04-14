В близи Нефтяных камней утонул рыбак, к поиску привлечен вертолет – ВИДЕО

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак.

В связи с происшествием незамедлительно были проинформированы соответствующие структуры, в том числе суда, находящиеся в акватории Каспийского моря, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время к поисково-спасательной операции привлечены вертолёт авиационного отряда МЧС и спасатели Службы спасения особого риска - продолжаются поиски Рагима Османова, предположительно утонувшего в море.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.