Почему выросли страховые взносы для такси? – Разъяснение ЦБА

Повышение коэффициента обязательного страхования для такси на 50% связано с высоким уровнем убыточности по этим транспортным средствам.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Он отметил, что в 2025 году показатель убыточности по обязательному автострахованию вырос с 74% до 85%, то есть, зафиксирован рост на 11 процентных пунктов.

«Этот рост в основном связан с деятельностью такси», - отметил он.

В.Гурбанов подчеркнул, что по сравнению с другими транспортными средствами автомобили, используемые в качестве такси, преодолевают гораздо большие расстояния, что ведет к высокому риску возникновения аварий.

По его словам, хотя увеличение коэффициентов компенсирует определенную часть убыточности, оно всё же не покрывает существующие потери в полной мере.





