Yelo Bank увеличил процентные доходы в первом квартале на 25%

First News Media17:02 - Сегодня
Yelo Bank обнародовал финансовые показатели по итогам первого квартала 2026 года.

Согласно отчетности, за этот период Банк сохранил динамику роста как по показателям доходности, так и по устойчивости капитала. Основные показатели за квартал выглядят следующим образом:

За первые три месяца 2026 года процентные доходы Yelo Bank увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 51 млн манатов. Непроцентные доходы превысили 2 млн манатов. По итогам квартала Банк получил чистую прибыль в размере 6.6 млн манатов.

Общий кредитный портфель вырос на 13% (120 млн манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд 80 млн манатов. Бизнес-кредитный портфель Банка, считающего поддержку реального сектора своим приоритетом, составил 672 млн манатов, что охватывает значительную часть — более 62% от общего портфеля. Портфель потребительских кредитов увеличился на 15% (55 млн манатов) по сравнению с аналогичным периодом и к концу квартала составил 410 млн манатов.

Доверие клиентов к Банку как к финансовому партнеру наглядно отражается в объеме депозитного портфеля. Депозитный портфель Банка вырос на 16% (147 млн манатов) по сравнению с первым кварталом прошлого года, превысив 1 млрд 60 млн манатов.

Совокупный капитал увеличился по сравнению с началом года и достиг 177 млн манатов. Коэффициент адекватности совокупного капитала составил 13.48%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня — 11.69%. Оба показателя значительно превышают регулятивные требования.

Общий объем активов Банка на отчетную дату зафиксирован на уровне 1 млрд 513 млн манатов.

Начав год в высоком темпе, Yelo Bank смог сохранить динамику роста финансовых показателей. Банк считает поддержку реального сектора, а также малого и среднего бизнеса своим стратегическим приоритетом. В предстоящий период Yelo Bank планирует ускорить внедрение инновационных технологических решений, чтобы отвечать финансовым потребностям клиентов в соответствии с современными стандартами и создавать дополнительную ценность для общества.

Актуально

Политика

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне ...

Общество

Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

Общество

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Политика

Баку призывает мир к поддержке комплексных усилий по разминированию

Общество

В близи Нефтяных камней утонул рыбак, к поиску привлечен вертолет – ВИДЕО

Yelo Bank увеличил процентные доходы в первом квартале на 25%

JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

В Азербайджане ожидаются новшества в сфере страхования недвижимости

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В этот день в Азербайджане начнется выплата пенсий за апрель

Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации

В Азербайджане в клубнику добавляют ядовитые вещества? — расспространились шокирующие КАДРЫ — ВИДЕО

В Баку освобожден бизнесмен, обвиняемый в присвоении 12 млн манатов у Тале Гейдарова

Последние новости

Председатель Милли Меджлиса отправилась с рабочим визитом в Турцию

Сегодня, 17:40

В близи Нефтяных камней утонул рыбак, к поиску привлечен вертолет – ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Почему выросли страховые взносы для такси? – Разъяснение ЦБА

Сегодня, 17:06

Иран активизирует приграничную торговлю в ответ на морскую блокаду США

Сегодня, 17:05

Yelo Bank увеличил процентные доходы в первом квартале на 25%

Сегодня, 17:02

JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

Сегодня, 16:58

Скорость движения на платных автомагистралях Азербайджана установлена на уровне 130 км/ч

Сегодня, 16:47

Макрон призвал лидеров Ирана и США разблокировать Ормузский пролив

Сегодня, 16:43

В Азербайджане ожидаются новшества в сфере страхования недвижимости

Сегодня, 16:40

«NNS KLİNİKA» в центре скандала: работа без лицензии и использование незарегистрированных лекарств

Сегодня, 16:28

В Баку произошел взрыв в доме, есть погибший и раненые

Сегодня, 16:23

Армения ограничивает зарубежный медиаконтент

Сегодня, 16:20

Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

Сегодня, 16:12

Центробанк раскрыл влияние процессов на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана

Сегодня, 16:08

Компании NEQSOL Holding в числе крупнейших налогоплательщиков в Азербайджане

Сегодня, 15:57

Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Сегодня, 15:55

В Азербайджане зафиксирован рост активов финансового сектора

Сегодня, 15:50

Автор учебников по вождению признался, что сам нарушает ПДД

Сегодня, 15:45

Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с Израилем

Сегодня, 15:35

В Турции экс-лидер оппозиционной партии приговорен к заключению за оскорбление президента

Сегодня, 15:28
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07