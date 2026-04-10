Министерство культуры вынесло выговор Юсифу Эйвазову?

Тема конфликта между экс-сотрудниками и руководством Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета остается одной из самых обсуждаемых в азербайджанских СМИ и социальных сетях.

8 апреля стало известно, что на фоне конфликтной ситуации директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов был вызван в министерство культуры АР, что породило слухи о том, что ему был вынесен выговор.

Ю. Эйвазов сделал комментарий на эту тему в интервью Oxu TV, назвав информацию о возможном выговоре ложью: «Наш министр культуры – Адыль Керимли – очень честный человек, обладающий правильным подходом к культуре. Возвращаясь с гастролей в Баку, я в неделю несколько раз бываю в министерстве культуры, где обсуждаю проблемы с министром напрямую. Никакого выговора не было, если бы он был, то ведомство распространило бы информацию о нем. Верьте официальным новостям».

