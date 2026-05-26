Россия и Беларусь предотвратили попытку ввоза крупной партии взрывчатки — ФСБ

Федеральная служба безопасности ФСБ России совместно с Комитетом государственной безопасности КГБ Беларуси в начале 2026 года пресекли попытку ввоза на территорию России более 500 взрывных устройств, предназначенных, по данным спецслужб, для подготовки терактов.

Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, проведённая операция демонстрирует масштабы угроз, которые, как утверждают российские спецслужбы, исходят со стороны Украины.

Бортников также сообщил, что в начале года ФСБ совместно с коллегами из Узбекистана предотвратила пять террористических атак в ряде российских регионов, включая Москву.

Он отметил, что, по данным спецслужб, на территории стран СНГ формируются законспирированные террористические сети, а также каналы их финансирования, логистики и подготовки возможных атак.