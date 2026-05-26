 Катар опроверг сообщения о предложении Ирану $12 млрд для сделки с США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Катар опроверг сообщения о предложении Ирану $12 млрд для сделки с США

First News Media10:45 - Сегодня
Катар опроверг сообщения о предложении Ирану $12 млрд для сделки с США

Катар опроверг информацию о якобы существующем предложении Тегерану в размере $12 млрд для заключения соглашения с США.

Советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности. По его словам, распространяемая информация направлена на срыв возможного соглашения и подрыв дипломатических усилий, связанных с деэскалацией в регионе.

Ранее телеканал Iran International со ссылкой на источник сообщал, что Иран якобы выдвинул предварительное условие для продолжения переговоров с США о немедленной разморозке $12 млрд активов, находящихся в Катаре. Позднее эти данные в соцсетях были интерпретированы как утверждения о возможном финансировании со стороны Катара.

В свою очередь, ранее в столицу Доху прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммад Багер Галибаф и министром иностранных дел Аббас Арагчи для консультаций с руководством Катара по возможному соглашению с США. Также сообщалось, что к переговорам подключался глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати для обсуждения вопроса возможной разморозки активов.

Поделиться:
303

Актуально

Мнение

Аграрный разворот: Азербайджан формирует новую модель сельского хозяйства

Xроника

Президент Италии поздравил руководителя Азербайджана с Днем независимости

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял свыше 100 тысяч гостей в дни WUF13

Общество

С 2027 года в выпускных экзаменах по иностранному языку вводится новшество

В мире

В СНГ не оставят без внимания саммит ЕС по Украине в Армении и позицию Еревана по ЕС

Глава ФСБ: членов руководства Ирана ликвидировали с помощью «закладок» в системах мониторинга

Хаменеи: для США не останется ни одного безопасного места на Ближнем Востоке

Шойгу: попытки Армении найти защиту у источника угрозы вызывают сожаление

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Между Баку и Тбилиси будет курсировать современный поезд Stadler - ФОТО

Число погибших на угольной шахте в Китае возвросло до 90 - ОБНОВЛЕНО

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Последние новости

В СНГ не оставят без внимания саммит ЕС по Украине в Армении и позицию Еревана по ЕС

Сегодня, 13:32

Аграрный разворот: Азербайджан формирует новую модель сельского хозяйства

Сегодня, 13:30

Глава ФСБ: членов руководства Ирана ликвидировали с помощью «закладок» в системах мониторинга

Сегодня, 13:28

Распространились кадры неэтичного поведения мужчины в отношении женщины на бульваре - ВИДЕО

Сегодня, 13:13

Вугар Байрамов предложил увеличить пенсии женщинам

Сегодня, 13:06

В Азербайджан прибыл новый посол Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Хаменеи: для США не останется ни одного безопасного места на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:25

Президент Италии поздравил руководителя Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 12:13

Шойгу: попытки Армении найти защиту у источника угрозы вызывают сожаление

Сегодня, 12:10

Глава МИД Армении смачно ответил назойливым журналистам на вопрос о «пленных»

Сегодня, 12:02

Король Малайзии поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 11:50

«Бакинский рабочий»: «Средняя держава с большим будущим»

Сегодня, 11:48

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял свыше 100 тысяч гостей в дни WUF13

Сегодня, 11:44

С 2027 года в выпускных экзаменах по иностранному языку вводится новшество

Сегодня, 11:32

Может ли человек, обремененный долгами, совершить обряд жертвоприношения? - Ответ теолога

Сегодня, 11:25

США столкнулись с дефицитом вольфрама для восстановления ракетного арсенала

Сегодня, 11:22

Президент Азербайджана поздравил грузинского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 11:18

Годы успеха и надежда на лучших

Сегодня, 11:15

Пакистан отверг предложение Трампа о нормализации отношений с Израилем

Сегодня, 11:10

МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Сегодня, 11:07
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25