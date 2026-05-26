Катар опроверг сообщения о предложении Ирану $12 млрд для сделки с США

Катар опроверг информацию о якобы существующем предложении Тегерану в размере $12 млрд для заключения соглашения с США.

Советник премьер-министра и официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности. По его словам, распространяемая информация направлена на срыв возможного соглашения и подрыв дипломатических усилий, связанных с деэскалацией в регионе.

Ранее телеканал Iran International со ссылкой на источник сообщал, что Иран якобы выдвинул предварительное условие для продолжения переговоров с США о немедленной разморозке $12 млрд активов, находящихся в Катаре. Позднее эти данные в соцсетях были интерпретированы как утверждения о возможном финансировании со стороны Катара.

В свою очередь, ранее в столицу Доху прибыла иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммад Багер Галибаф и министром иностранных дел Аббас Арагчи для консультаций с руководством Катара по возможному соглашению с США. Также сообщалось, что к переговорам подключался глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати для обсуждения вопроса возможной разморозки активов.