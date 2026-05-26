Иностранных пассажиров поезда Баку-Тбилиси- Баку предупредили о миграционных правилах

Иностранные граждане и лица без гражданства, путешествующие по маршруту Баку – Тбилиси – Баку, должны соблюдать требования миграционного законодательства Азербайджана.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную миграционную служба (ГМС).

Ведомство отмечает, что согласно действующим нормам, иностранцы, находящиеся на территории Азербайджана более 15 дней, обязаны встать на регистрационный учет по месту пребывания.

Срок безвизового пребывания в Азербайджане не может превышать 90 дней, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами. Для граждан России установлен отдельный лимит - не более 90 дней в течение одного календарного года.

Пассажирам, в отношении которых предполагается нарушение миграционного законодательства, рекомендуется до выезда из страны обратиться в региональные управления ГМС или в окна миграционных услуг в центрах ASAN xidmət. Проверить наличие ограничений на въезд и выезд можно также через раздел "Электронные услуги" на официальном сайте службы - как находясь в Азербайджане, так и до прибытия в страну.

На станции Бёюк Кясик, где делает остановку поезд Баку – Тбилиси – Баку, организована работа сотрудников ГМС. В период стоянки поезда миграционные услуги оказываются в оперативном режиме.

Въезд и выезд по маршруту Баку – Тбилиси – Баку железнодорожным транспортом возобновлён с 00:00 25 мая 2026 года для граждан Азербайджана и иностранцев, имеющих право на безвизовый въезд в страну.

