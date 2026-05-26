ФСБ: иранский кризис может усилить террористические риски в СНГ

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что западные спецслужбы намерены использовать боевиков из Сирии, в том числе выходцев из стран СНГ, в боевых действиях против Иран, что, по его оценке, может привести к росту террористической угрозы для государств Содружества.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Зачастую спровоцированные западным вмешательством кризисы выходят далеко за пределы границ конкретных государств. Риски развития ситуации по такому сценарию сегодня несет вооруженный конфликт США и Израиля с исламской республикой», — сказал он, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ (СОРБ).

По словам А. Бортникова, западные спецслужбы «не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве прокси-силы в войне с Тегераном».

«В их числе - выходцы из стран СНГ, воевавшие в составе «Исламского государства» и других группировок, позже оказавшиеся в сирийских тюрьмах», — сказал он.

Директор ФСБ пояснил, что такие боевики могут быть использованы не только на Ближнем Востоке, но и в странах их происхождения.

«На фоне нынешнего иранского кризиса эта тенденция способна усилиться, а источник угрозы будет находиться в непосредственной близости от южных рубежей СНГ», — заявил А. Бортников.

Он также отметил, что ещё до начала конфликта вокруг Ирана ситуация в Газе «спровоцировала волнения в мусульманской среде, чем немедленно воспользовались главари международного терроризма».

«Ряд таких проявлений нам совместно с коллегами из спецслужб стран СНГ пришлось купировать в экстренном порядке», — добавил глава ФСБ.

По его словам, эскалация конфликта вокруг Ирана и вовлечение в него новых сторон «ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира».

«Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества», — заключил А. Бортников.

