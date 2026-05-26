В МИД Украины заявили, что уровень угроз со стороны России не изменился

По оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны Россия для Киев и других украинских городов остаётся неизменным по сравнению с предыдущими годами и месяцами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве выразили благодарность иностранным дипломатическим миссиям и дипломатам, которые продолжают работу в Украине в условиях военного конфликта, несмотря на, как отмечается, «давление и угрозы» со стороны России.

В МИД заявили , что уже более четырёх лет и трёх месяцев Россия применяет против украинской столицы и других городов различные средства поражения, включая ракеты и беспилотники, а удары, по утверждению ведомства, носят регулярный характер.

Также в заявлении подчёркивается, что новые угрозы со стороны Москвы расцениваются Киевом как попытка давления и шантажа, в том числе в отношении иностранных дипломатических миссий. В МИД Украины считают, что подобные действия могут быть использованы в международно-правовых процессах.

Кроме того, в ведомстве заявили о готовности содействовать усилению мер безопасности для иностранных дипмиссий при соответствующих обращениях.

В завершение в МИД подчеркнули, что, по их мнению, эффективным ответом на угрозы является усиление международной поддержки Украины, включая укрепление систем противовоздушной обороны и дальнейшее политическое давление на Россия.

Ранее сообщалось, что Россия заявляла о планах нанесения ударов по объектам военной и административной инфраструктуры на территории Украины, включая центры принятия решений и командные пункты.