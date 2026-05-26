В Азербайджане созывается внеочередная сессия Милли Меджлиса

В Милли Меджлис Азербайджана будет созвана внеочередная сессия.

Для созыва сессии уже собраны подписи депутатов. Проведение внеочередного заседания парламента запланировано на июнь.

Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, внеочередная сессия созывается по требованию не менее 42 депутатов. В период таких сессий проходят заседания парламентских комитетов и комиссий, а депутаты участвуют в их работе в установленном порядке.

Весенняя сессия Милли Меджлис Азербайджана завершается 31 мая.