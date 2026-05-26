ЦИК Армении не нашел криминала в угрозах Пашиняна в адрес оппонентов

Центризбирком Армении не нашел нарушений в угрозах премьер-министра Никола Пашиняна «нагнуть», «поставить на колени», «загнобить», озвученных в адрес оппонентов.

Комиссия отклонила заявление, поданное представителем блока «Сильная Армения» Арамом Вардеваняном с просьбой рассмотреть высказывания премьера в ходе предвыборных встреч. Кандидат в депутаты утверждал в своем обращении, что в публичных выступлениях Пашиняна звучали выражения, дискредитирующие различные политические силы, сеющие общественную вражду и оскорбляющие чувство достоинства политиков.

По мнению ЦИК, слова лидера правящей силы «хоть и не вписываются в контекст сдержанности и политкорректности», они тем не менее «не вызывают восприятия психологического, физического или религиозного принуждения» или каких бы то ни было форм насилия.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 16 партий и 2 блока.

