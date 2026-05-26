Пакистан отверг предложение Трампа о нормализации отношений с Израилем

Пакистан отверг предложение президента США Дональда Трампа о присоединении к «Авраамовым соглашениям», предполагающим нормализацию отношений с Израилем.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп обратился к ряду стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию, с призывом присоединиться к соглашениям на фоне усилий по достижению перемирия в конфликте с Ираном.

Однако Пакистан стал единственной страной, которая публично отклонила данную инициативу. Остальные государства пока не дали официального ответа, при этом, как отмечает Reuters, вероятность их согласия оценивается как низкая на фоне общественных настроений и ситуации в секторе Газа.

Источник, на который ссылается агентство, заявил: «Пакистан не обязан выполнять какое-либо подобное требование».