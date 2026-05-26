 Пакистан отверг предложение Трампа о нормализации отношений с Израилем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пакистан отверг предложение Трампа о нормализации отношений с Израилем

First News Media11:10 - Сегодня
Пакистан отверг предложение Трампа о нормализации отношений с Израилем

Пакистан отверг предложение президента США Дональда Трампа о присоединении к «Авраамовым соглашениям», предполагающим нормализацию отношений с Израилем.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Трамп обратился к ряду стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Турцию, Египет и Иорданию, с призывом присоединиться к соглашениям на фоне усилий по достижению перемирия в конфликте с Ираном.

Однако Пакистан стал единственной страной, которая публично отклонила данную инициативу. Остальные государства пока не дали официального ответа, при этом, как отмечает Reuters, вероятность их согласия оценивается как низкая на фоне общественных настроений и ситуации в секторе Газа.

Источник, на который ссылается агентство, заявил: «Пакистан не обязан выполнять какое-либо подобное требование».

Поделиться:
291

Актуально

Мнение

Аграрный разворот: Азербайджан формирует новую модель сельского хозяйства

Xроника

Президент Италии поздравил руководителя Азербайджана с Днем независимости

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял свыше 100 тысяч гостей в дни WUF13

Общество

С 2027 года в выпускных экзаменах по иностранному языку вводится новшество

В мире

В СНГ не оставят без внимания саммит ЕС по Украине в Армении и позицию Еревана по ЕС

Глава ФСБ: членов руководства Ирана ликвидировали с помощью «закладок» в системах мониторинга

Хаменеи: для США не останется ни одного безопасного места на Ближнем Востоке

Шойгу: попытки Армении найти защиту у источника угрозы вызывают сожаление

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Армении суд арестовал кандидата в депутаты Андраника Теваняна

Лавров: Запад пытается растащить союзников России, включая Армению

Трамп: я поеду в Израиль и стану премьер-министром

Талибы узаконили детские браки, приравняв молчание девочек к согласию

Последние новости

В СНГ не оставят без внимания саммит ЕС по Украине в Армении и позицию Еревана по ЕС

Сегодня, 13:32

Аграрный разворот: Азербайджан формирует новую модель сельского хозяйства

Сегодня, 13:30

Глава ФСБ: членов руководства Ирана ликвидировали с помощью «закладок» в системах мониторинга

Сегодня, 13:28

Распространились кадры неэтичного поведения мужчины в отношении женщины на бульваре - ВИДЕО

Сегодня, 13:13

Вугар Байрамов предложил увеличить пенсии женщинам

Сегодня, 13:06

В Азербайджан прибыл новый посол Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Хаменеи: для США не останется ни одного безопасного места на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:25

Президент Италии поздравил руководителя Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 12:13

Шойгу: попытки Армении найти защиту у источника угрозы вызывают сожаление

Сегодня, 12:10

Глава МИД Армении смачно ответил назойливым журналистам на вопрос о «пленных»

Сегодня, 12:02

Король Малайзии поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 11:50

«Бакинский рабочий»: «Средняя держава с большим будущим»

Сегодня, 11:48

Международный аэропорт Гейдар Алиев принял свыше 100 тысяч гостей в дни WUF13

Сегодня, 11:44

С 2027 года в выпускных экзаменах по иностранному языку вводится новшество

Сегодня, 11:32

Может ли человек, обремененный долгами, совершить обряд жертвоприношения? - Ответ теолога

Сегодня, 11:25

США столкнулись с дефицитом вольфрама для восстановления ракетного арсенала

Сегодня, 11:22

Президент Азербайджана поздравил грузинского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 11:18

Годы успеха и надежда на лучших

Сегодня, 11:15

Пакистан отверг предложение Трампа о нормализации отношений с Израилем

Сегодня, 11:10

МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Сегодня, 11:07
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25