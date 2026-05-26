ЕС не пришёл к согласию по вопросу возможного переговорщика с Россией

В Европейский союз продолжаются разногласия по поводу идеи назначения специального представителя для прямого диалога с Россией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждение этой инициативы активизировалось на фоне снижения роли США как посредника в переговорах между Украиной и Россией. При этом позиции стран ЕС по данному вопросу остаются разделёнными.

Часть высокопоставленных чиновников из государств, поддерживающих Украину, выступает против создания такой должности, утверждая, что президент России Владимир Путин не заинтересован в реальном прекращении огня. По их мнению, назначение спецпосланника может привести к ослаблению санкционного давления на Россию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил на конференции GLOBSEC в Праге, что Европе следует избегать поспешных шагов в сторону переговоров с Москвой. Он отметил, что важно не создавать впечатление давления на Украину с целью возможных уступок.

Главы МИД Эстонии и Литвы также предупредили о риске, при котором Россия может использовать переговорный процесс для затягивания ситуации и получения дополнительных преимуществ.

Вопрос планируется обсудить на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС на этой неделе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее также выражала скептическое отношение к этой инициативе.

При этом сторонники идеи уже обсуждают возможные кандидатуры на должность спецпредставителя, среди которых называются Ангела Меркель, Марио Драги, Александр Стубб, Антониу Кошта, Саули Ниинистё и Жан-Клод Юнкер.