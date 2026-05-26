Volkswagen запустит производство семи моделей в Узбекистане

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует наладить в Узбекистане производство сразу семи моделей автомобилей.

Об этом заявил председатель правления «Узавтосаноат» Улугбек Розукулов.

На этой неделе президенту Шавкату Мирзиёеву представили новые проекты по развитию автомобильной промышленности, включая инициативу по запуску производства автомобилей Volkswagen.

«Работа с компанией ведется уже давно по поручению президента. Сейчас сотрудничество вступает в совершенно новый этап. Если раньше выпускалась одна-две модели, а производство периодически приостанавливалось, то теперь планируется запустить производство сразу семи моделей автомобилей», – рассказал Розукулов телеканалу «Узбекистан 24».

По его словам, проект будет реализован в два этапа. На первом этапе сборка автомобилей стартует в Ташкенте. В дальнейшем в свободной экономической зоне «Ангрен» планируется строительство крупного современного автозавода. По словам главы «Узавтосаноат», необходимые разрешения уже получены.

«Благодаря сотрудничеству Узбекистан получит доступ к современным технологиям, новым производственным решениям и международным стандартам автомобильной промышленности. Проект предназначен не только для внутреннего рынка. Планируется экспорт автомобилей в страны СНГ, Центральной Азии и Кавказа», – добавил он.

Розукулов отметил, что запуск проекта должен укрепить экспортный потенциал страны, создать новые рабочие места и внести дополнительный вклад в экономический рост. Начало производства намечено уже на текущий год.

Кроме того, в ходе презентации президенту был представлен отчет о развитии автомобильной отрасли.

«В начале года президент поставил задачу обеспечить рост отрасли не менее чем на 10% и довести производство автомобилей до 510 000 единиц. По результатам первого квартала все показатели выполняются. Рост составил более 110% по сравнению с предыдущим годом», – сказал Розукулов.

Также были представлены данные об инвестициях, экспорте и финансовых показателях отрасли. Особое внимание было уделено будущему развитию рынка автомобильных запасных частей и комплектующих. «Планируется наладить более эффективное производство и регулирование в этой отрасли, чтобы сделать обслуживание автомобилей более удобным для потребителей», – отметил Розукулов.

На совещании у президента также обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики. Были представлены результаты деятельности Научно-исследовательского центра, а также проекты по внедрению искусственного интеллекта и цифровизации.

В июне 2025 года компания Volkswagen AG подписала соглашение с Alyans Auto (дочернее предприятие «Узавтосаноат») о запуске производства легковых автомобилей в Узбекистане. Тогда сообщалось, что старт серийного выпуска автомобилей ожидается в четвертом квартале 2025 года. С 2019 года предприятие, ранее известное как Jizzakh Auto, занималось сборкой легких коммерческих автомобилей Volkswagen Caddy и семейного кроссовера Skoda Kodiaq, а после ребрендинга продолжило деятельность под названием Alyans Auto.