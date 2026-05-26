Путин заявил о необходимости усиления работы спецслужб стран СНГ

Президент Владимир Путин заявил о необходимости максимально использовать возможности органов безопасности и специальных служб стран СНГ для надёжной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз.

Как сообщает РИА Новости, приветствие главы государства на открытии 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) зачитал его представитель в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В обращении Путин отметил, что военно-политическая обстановка в мире существенно осложнилась, а новые очаги нестабильности возникли, в том числе вблизи границ стран СНГ. В этой связи он подчеркнул необходимость более активного использования аналитических, кадровых, оперативных и технических ресурсов профильных структур, а также укрепления обмена информацией и выработки единых подходов к решению общих задач.

Президент выразил уверенность, что итоги заседания будут способствовать укреплению безопасности и устойчивому развитию государств и народов СНГ.